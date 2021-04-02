Проводивших операцию в горящем кардиоцентре медиков наградят

В Благовещенске врачи не испугались пожара

Герои носят не плащи, а белые халаты. И огнеупорные костюмы. В кардиоцентре Благовещенска врачи провели сложную операцию пациенту, в то время как здание больницы было охвачено огнем. Горело более полутора тысяч квадратных метров, но прервать процесс медики не могли - ведь на кону стояла жизнь человека. Все это время пожарные пытались отсечь оперблок от дыма. За такую самоотверженность врачей теперь представят к награде.

Открытый огонь вырывается из-под крыши. Из полыхающего здания эвакуируют персонал, вывозят пациентов. По слаженности действий, отсутствию паники кажется - снимают фильм, и все сцены выполняют каскадеры. Но нет. Очевидцы утверждают - это не кино.

Чтобы сбить жар, бойцы в огнеупорной экипировке обливают друг друга водой. Их задача - любой ценой не дать дыму пойти в то крыло здания, где в отрезанной от выхода операционной остаются пациент и врачи.

Пожар начался в разгар рабочего дня. Когда уже начатые многочасовые вмешательства на сердце нельзя остановить. Пациента транспортировать невозможно. 8 человек операционной бригады приняли решение закончить начатое.

Пожарные старались оградить оперблок от дыма и продуктов горения. Для медиков приготовили дыхательную аппаратуру на сжатом воздухе и само спасательное оборудование, позволяющее продержаться хотя бы полчаса. Но благодаря профессиональной работе пожарных оно не пригодилось.

В отделении реанимации находились несколько больных. Антонина Смолина не отходила от пациента на ИВЛ. Каждого передавали буквально с рук на руки. Врачи, персонал больницы, даже очевидцы помогали выносить дорогостоящее оборудование, лекарства, медицинскую документацию.

Пациентов перевозили в региональные стационары. Через полтора часа после возгорания пожар локализован. Окончательно потушили ещё через час. Когда врачи закончили операцию.

Сейчас жизнь пациентов и персонала кардиоцентра вне опасности. При тушении пожара никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания стали нарушения в работе электропроводки.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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