Раскрыты новые детали о ДТП с участием блогера Била

Он задержан

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой аварии на Садовом кольце. Виновник - столичный блогер - задержан на 48 часов. Как ожидается, суд в пятницу изберет ему меру пресечения. Пранкер неоднократно нарушал правила дорожного движения, а в аварию попал на машине с подложными номерами. Пострадавшая до сих пор в тяжелом состоянии.

Журналисты начинают собираться у здания Тверского суда, где, по данным агентств, должны определить меру пресечения блогеру, устроившему накануне аварию на Садовом кольце. Сейчас Эдвард Бил задержан за нарушение правил дорожного движения, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, ДТП на Садовом кольце произошло накануне в 11:38. Иномарка блогера вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с кроссовером, за рулем которого находилась женщина. Мать двоих детей сейчас в больнице в тяжёлом состоянии. От удара автомобили буквально разлетелись в разные стороны, всего в аварии пострадали пять машин. А дальше началась неразбериха в показаниях. Блогер заявил, что за рулём был не он, но свидетели сообщили, что машиной управлял Бил, а после аварии пересел на заднее сиденье автомобиля. В итоге блогер признался. Экспертиза показала: был трезв. Сейчас ждут результаты теста на наркотики.

На кадрах с места аварии видно: машину никто не подрезал. Бил - пранкер. То есть парень злил и провоцировал людей, записывал все это на видео и выкладывал в соцсети. Ролики откровенно хамские.

Пранком Бил занимался и на дороге. Только с начала этого года получил 450 штрафов. Платить их блогер не собирался: машина была снята с учета, ездил парень по подложным номерам. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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