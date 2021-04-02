Более 40 погибших: на Тайване поезд сошел с рельсов

Спецоперация продолжаетс

Страшная авария - на востоке Тайваня. Пассажирский поезд сошёл с рельсов на выезде из тоннеля. Погиб, по меньшей мере, 41 человек. 66 госпитализированы. Судьба ещё 70 неизвестна - люди заблокированы в вагонах в туннеле.

Всё произошло около девяти утра возле города Хуалянь, в первый день национального фестиваля Цинмин – он посвящён поминовению усопших. Пассажирский состав выезжал из тоннеля, когда на его пути оказалась камнеуборочная машина. Как станет известно позже, она была опасно припаркована на склоне и скатилась прямо на рельсы. В поезде находилось около 350 пассажиров, многие ехали стоя. От удара несколько вагонов сошли с путей и завалились на стены тоннеля. Не менее сорока человек погибло, более 60 получили травмы.

Из тоннеля людей выводят по крыше – сбоку пройти нельзя – и внизу принимают на руки. Но неизвестна судьба почти 70 человек. Скорее всего, они заблокированы в искорёженных вагонах в конце состава. Спасательная операция продолжается. А полиция уже задержала водителя камнеуборочной машины – он не только оставил транспорт на краю, над самыми железнодорожными путями, но даже не поставил его на ручник. Железнодорожная катастрофа стала крупнейшей в стране. Последний раз подобное на Тайване произошло 40 лет назад – в 1981-м году, когда жертвами столкновения двух поездов стали 30 человек.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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