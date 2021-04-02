ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 40 погибших: на Тайване поезд сошел с рельсов

11:43
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Спецоперация продолжаетс

Страшная авария - на востоке Тайваня. Пассажирский поезд сошёл с рельсов на выезде из тоннеля. Погиб, по меньшей мере, 41 человек. 66 госпитализированы. Судьба ещё 70 неизвестна - люди заблокированы в вагонах в туннеле. 
В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся (видео)

Всё произошло около девяти утра возле города Хуалянь, в первый день национального фестиваля Цинмин – он посвящён поминовению усопших. Пассажирский состав выезжал из тоннеля, когда на его пути оказалась камнеуборочная машина. Как станет известно позже, она была опасно припаркована на склоне и скатилась прямо на рельсы. В поезде находилось около 350 пассажиров, многие ехали стоя. От удара несколько вагонов сошли с путей и завалились на стены тоннеля. Не менее сорока человек погибло, более 60 получили травмы.

Из тоннеля людей выводят по крыше – сбоку пройти нельзя – и внизу принимают на руки. Но неизвестна судьба почти 70 человек. Скорее всего, они заблокированы в искорёженных вагонах в конце состава. Спасательная операция продолжается. А полиция уже задержала водителя камнеуборочной машины – он не только оставил транспорт на краю, над самыми железнодорожными путями, но даже не поставил его на ручник. Железнодорожная катастрофа стала крупнейшей в стране. Последний раз подобное на Тайване произошло 40 лет назад – в 1981-м году, когда жертвами столкновения двух поездов стали 30 человек.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Авария пассажирского поезда на Тайване
Авария пассажирского поезда на Тайване
Авария пассажирского поезда на Тайване
Авария пассажирского поезда на Тайване
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.