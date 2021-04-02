В России стартовали испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Спрос на российскую вакцину растет во всем мире

В нашей стране начались доклинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа. Об этом заявил глава центра Гамалеи. Масштабы иммунизации увеличиваются во всех регионах. Растёт спрос на "Спутник V" и за рубежом.

Редкий для Кавказа случай: старшие слушают младшего и не спорят. Алхаст Гехаев – главврач Веденской больницы – привел на вакцинацию пожилых родителей. Сам мужчина летом переболел коронавирусом, и первым среди коллег, еще в декабре, привился "Спутником V". Теперь пришло время защитить семью от опасной болезни.

"Я убежден, что сейчас нужно делать. Рекомендую всему нашему населению выполнить вакцинацию", - сказал он.

Все шире становится сеть прививочных пунктов в российской глубинке. На Орловщине в городе Ливны медики ввели второй компонент препарата сотрудникам коммунальной службы прямо на предприятии.

Новое оружие против новых штаммов вируса разрабатывают российские эпидемиологи в центре имени Гамалеи. Там сейчас работают над технологией, которая позволит за двое суток обновлять вакцину при появлении новых мутаций. Не утихают споры вокруг скорейшей закупки российского препарата за границей. Так, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон накануне назвал ошибкой с политической и санитарной точки зрения исключать приобретение "Спутника V" только потому, что он из России. Но, по его расчетам, использовать наш препарат можно будет не раньше конца июня – после проведения всех экспертиз. Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал такие действия правительства, не использующего российскую вакцину, и подтвердил: причина тому – политика.

"Франция сегодня, как и вся Европа, доверила свою судьбу жалкой бюрократии, неспособной организовать вакцинацию, до такой степени, что Всемирная организация здравоохранения критикует нас за недопустимую медлительность", - заявил Жан-Люк Меланшон.

В соседней Бельгии первоапрельская шутка спровоцировала массовые беспорядки и столкновения с полицией. Местом действия стал парк Буа де ля Камбр – сюда одновременно пришли тысячи молодых людей, которые рассчитывали попасть на музыкальный фестиваль. Однако объявление в "Фейсбуке" оказалось розыгрышем. В стране действуют строгие ограничения из вспышки ковида. Прибывшая полиция через громкоговорители призвала людей расходиться. Однако в ответ полетели стеклянные бутылки и палки.

Стражи порядка применили водометы. Около 100 человек задержаны, 22 получили ранения. Сейчас бельгийская прокуратура пытается установить личности организаторов фейкового мероприятия.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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