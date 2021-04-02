На Украине заявили о поддержке от США при конфликте с Россией

Действия Киева явно не способствуют мировой стабильности

Пугающие масштабы военной риторики. На Украине заявили, что Киев заручился поддержкой американских вооруженных сил на случай конфликта с Россией. Также звучат призывы разместить на юге страны военные базы США. Украина упорно считает Москву стороной конфликта в Донбассе.

Дыра в крыше, выбитые осколками окна. Результат очередного обстрела украинскими силовиками посёлка Александровка в Донецкой республике. Но в Киеве этих кадров будто не видят. У администрации президента очередная акция националистов. Требующих наказать всех, кто говорит о необходимости перемирия и выполнения минских соглашений.

А сам президент тем временем пишет длинные посты в "Фейсбук". Уверяя - он и рад бы прекратить обстрелы, да не может:

"Всегда больно терять наш народ. Каждый отчет о смерти с болью передается семьям, родственникам, всем украинцам и мне, президенту. Вот почему мы не останавливаемся и не согласовываем перемирие как самый оперативный тактический шаг. Наша стратегия - это устойчивый мир и возвращение наших территорий".

В украинских СМИ уже и вовсе напрямую говорят о скорой войне с Россией. Которая якобы планирует вторжение. Призывая чуть ли не начинать запись в партизанские отряды.

Сигнал тревоги шлют и за океан. По данным New York Times, Киев сообщил о переброске 4 000 российских военных к украинской границе. Европейское командование вооруженных сил США тут же повысило уровень угрозы с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого". Вашингтон срочно обзвонил союзников по НАТО. И связался с Москвой.

"Украинские военные сообщают о перемещении военнослужащих к украинской границе. Мы обратились к России за пояснениями. Чтобы внести чуть больше ясности в то, что именно там происходит", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Но то, что происходит, отмечает Москва, ответ на действия НАТО. "Российская Федерация перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр обороны США Ллойд Остин даже звонил в Киев и обещал поддержку в случае прямого конфликта с Россией. Впрочем, обещаниями администрация Джона Байдена кормить умеет. Сколько раз сам он говорил о светлом будущем, царственно восседая перед украинскими чиновниками во время своих визитов в Киев. А все закончилось коррупционным скандалом с сыном нынешнего президента - Хантером Баденом. Который, кстати, в своей новой автобиографии признался, что заработанные в украинском холдинге "Бурисма" деньги уже потратил: на алкоголь и наркотики.

Но украинские чиновники верят: на этот раз все будет по-другому. "В начале марта президент Байден заявил, что США готовы бороться силой за демократию по всему земному шару. Будучи де-факто правым флангом НАТО, мы рассчитываем на достойную поддержку партнеров. Они рассматривают нас как страну, которая несет передовое бремя сопротивления блоку авторитарных государств", - заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Все это, разумеется, не улучшает обстановку на международной арене. И главное - никак не приближает Киев к решению внутренних проблем. Которые попросту замалчиваются во всей этой шумной информационной компании.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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