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Премьер Армении ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным

09:38
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Визит запланирован на 7 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию. Причина – предстоящая поездка в Москву, где он планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

"В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в условиях самоизоляции", - сообщила пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян.

Она добавила, что премьер работает "в плановой повестке". Кроме личных приемов и общественных мероприятий, изменений в графике работы Пашиняна нет, передает ТАСС.

1 апреля в Москве встретились министры иностранных дел России и Армении. Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили гуманитарные и экономические вопросы, связанные с Нагорным Карабахом.

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