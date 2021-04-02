Премьер Армении ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным

Визит запланирован на 7 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию. Причина – предстоящая поездка в Москву, где он планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в условиях самоизоляции", - сообщила пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян.

Она добавила, что премьер работает "в плановой повестке". Кроме личных приемов и общественных мероприятий, изменений в графике работы Пашиняна нет, передает ТАСС.

1 апреля в Москве встретились министры иностранных дел России и Армении. Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили гуманитарные и экономические вопросы, связанные с Нагорным Карабахом.

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