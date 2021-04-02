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"Штук 30": Никас Сафронов подсчитал своих детей

10:16
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Художник пользуется популярностью среди женщин

Художник Никас Сафронов не напрасно прослыл ловеласом – мужчина не отказывает себе в общении с прекрасным полом. Сафронов поделился некоторыми подробностями личной жизни и рассказал, сколько детей ему принесла его любвеобильность.

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64-летний Сафронов отметил, что за всю свою жизнь был женат лишь два раза, при этом первый брак продлился всего 20 дней. Второй брак был несколько удачнее, но тоже недолговечен – художник прожил с избранницей в законных отношениях год. После этого Сафронов не решался на регистрацию отношений в ЗАГСе.

Художник признался, что никогда не считал количество своих муз, однако точно знает минимум о тридцати наследниках. При этом среди них есть и любимчики, передает Teleprogramma.pro.

"Детей у меня много. Объявившихся — штук 30, но я общаюсь с шестерыми: Лука — самый большой и любимый, Дима, который появился из Таллина, Стефано — мой законный сын. Юлечка есть, Саша еще есть. Они мои, но я их не воспитывал, теперь пытаюсь компенсировать помощью", - сказал Сафронов.

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