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В Новотроицке ввели режим ЧС после коммунальной аварии

11:56
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Люди часами стоят за водой

Около 90 тысяч человек остались без воды в Новотроицке Оренбургской области. В городе введён режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

Виной всему авария на фекальной насосной станции, которая произошла накануне вечером. На предприятии сломалась задвижка, и следы жизнедеятельности хлынули в систему водоснабжения. Закрыты школы, детские сады и другие социально-значимые объекты.

Мэрия организовала подвоз воды. Но только автоцистерн оказалось крайне мало, а некоторые адреса и вовсе не вошли в список. В результате людям приходится часами стоять в очередях. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

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