Названа причина столкновения самолетов в Сургуте

По предварительным данным, к аварии мог привести срыв тормозной системы

Следственный комитет России организовал проверку в связи с авиационным инцидентом в аэропорту Сургута. Накануне поздно вечером на земле столкнулись два самолёта, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в ведомстве, воздушное судно с запущенными двигателями внезапно поехало вперед и врезалось в стоявший Як-40. Ни пассажиров, ни экипажа в этот момент в салоне не было. Никто не пострадал, а вот обе машины получили механические повреждения.

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