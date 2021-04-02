Москвичей предупредили об апрельских снегопадах

Погода не исправится до середины месяца

Мокрый снег и дождь – естественное явление для начала апреля в Московском регионе. Погода, которую жители столицы наблюдают в пятницу, сохранится до середины месяца, прогнозируют синоптики.

"В конце первой декады апреля возможны осадки, не исключено, что это тоже будет вперемешку и мокрый снег и дождь. То есть практически до середины месяца еще может подсыпать снежка и мокрого снега", - сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, наиболее ярко процесс проявился минувшей ночью. Теплый участок атмосферного фронта сначала он проявил себя дождем, затем на час-полтора дождь сменился мокрым снегом. Для начала апреля — это естественное явление, ничего необычного нет, отметила Позднякова. В последующие дни по ночам возможны небольшие осадки, температура воздуха в Москве -1…+1 градус, по области может подмораживать до минус 3 градусов.

Такая погода сохранится в Московском регионе и в выходные дни. Повышение температуры и кратковременное прекращение осадков ожидается днем в воскресенье и в начале следующей недели, приводит комментарий синоптика RT.

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