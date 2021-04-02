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Гинцбург допустил передачу антител к COVID-19 от матери к ребенку

11:02
  • пятница
  • 02 апреля 2021

"Природа все предусмотрела", - считает специалист

Антитела к коронавирусной инфекции в некоторых случаях действительно могут передаваться ребенку от матери, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Российские ученые научились обновлять вакцину от коронавируса за два дня

По его словам, это возможно во время беременности – защита переходит плоду через плаценту, передает РИА Новости. "Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела", - отметил Гинцбург.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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