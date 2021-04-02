Гинцбург допустил передачу антител к COVID-19 от матери к ребенку

"Природа все предусмотрела", - считает специалист

Антитела к коронавирусной инфекции в некоторых случаях действительно могут передаваться ребенку от матери, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это возможно во время беременности – защита переходит плоду через плаценту, передает РИА Новости. "Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела", - отметил Гинцбург.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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