Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Обе страны продолжают развивать союзнические отношения

2 апреля - День единения народов России и Белоруссии. В честь важной даты поздравления Александру Лукашенко направил Владимир Путин.

В телеграмме российский лидер отметил - механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества по самым разным направлениям. В то же время Москва и Минск вносят значимый вклад в обеспечение стабильности на евразийском пространстве.

Президент выразил уверенность - обе страны продолжат продуктивную работу по развитию союзнических отношений.

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