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В Минздраве задумались о вакцинации от коронавируса подростков

11:26
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Дети старше 14 лет мало отличаются от взрослых

Подростки от 14 лет и старше не имеют физиологических противопоказаний к вакцинации "Спутником V", заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Он отметил, что в настоящее время Минздрав рассматривает возможность подключения к программе массовой вакцинации населения подростков старше 14 лет, передает РИА Новости.

"Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14-15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины. Поэтому, насколько я знаю, сейчас Минздравом России активно прорабатывается вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы она эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам, что, в конечном итоге, может сделать возможным подключить к вакцинации эту категорию детей", - сказал Гинцбург.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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