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Два человека погибли при обрушении ангара в Астраханской области

10:49
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Возбуждено уголовное дело

Жертвами обрушения кровли ангара в войсковой части в Ахтубинске стали два человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
При обрушении военного склада под Астраханью погиб человек

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Промстрой", -  сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области.

В СК пояснили, что гендиректора подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. В статье говорится о нарушении требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению – и эта неосторожность привела к смерти двух и более лиц, передает ТАСС.

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