Два человека погибли при обрушении ангара в Астраханской области

Возбуждено уголовное дело

Жертвами обрушения кровли ангара в войсковой части в Ахтубинске стали два человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Промстрой", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области.

В СК пояснили, что гендиректора подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. В статье говорится о нарушении требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению – и эта неосторожность привела к смерти двух и более лиц, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram