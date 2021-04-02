В России взлетели цены на авиабилеты

По некоторым направлением рост составил 121%

В России увеличилась стоимость авиаперелетов в ряд городов страны в сравнении с ценами за 2019 год.

Максимально подорожали билеты с вылетом в апреле-июне из Москвы в Набережные Челны (121%), Томск (91%), Нижнекамск (88%) и Чебоксары (46%). Увеличились цены и на перелеты из Сочи в Пермь (58%), из Новосибирска в Нижневартовск (41%). На 30-36% повысилась стоимость перелетов Москвы в Ханты-Мансийск, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Минеральные Воды, Якутск, Краснодар и Сыктывкар. Более чем на 15% подорожали путешествия из Москвы в Калининград, Казань, Иркутск, Волгоград, Симферополь, Сочи, Сургут, из Сочи в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

По мнению экспертов, резкий рост цен вызван растущими затратами авиаперевозчиков, низкой рентабельностью и накопленным убытком за период пандемии.

Несмотря на подорожание, авиаперелеты по России до сих пор остаются дешевле, чем в другие государства. На сегодняшний день из десяти самых популярных зарубежных направлений за апрель – июнь билет стоимостью до 10 тысяч рублей в одну сторону можно приобрести лишь в Кишинев.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", - заявили в пресс-службе Минтранса.

При этом в ведомстве подчеркнули, что не знакомы с методикой оценки агрегаторами цен на авиабилеты. Представитель министерства отметил, что сейчас можно наблюдать постепенное восстановление рынка авиаперевозок, однако нынешние показатели еще далеки от значений 2019 года, передают "Известия".

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