Коронавирусом в России заболели еще 8792 человека

Вылечились 9832 человека

В России за минувшие сутки выявили 8792 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1764. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 708 человек, в Подмосковье - 601.

Выздоровели за сутки 9832 человека. Скончались 400 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4563056 человек. Вылечился 4186251, умерли 99633 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 120,9 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 490311 человек.

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