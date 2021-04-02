Онищенко предложил считать маски элементом культуры

По его словам, отказываться от них окончательно крайне нежелательно
Ношение защитных масок в современном российском обществе должно стать частью культуры, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Он напомнил, что маски могут пригодиться и после победы над коронавирусной инфекцией, поскольку они способны защитить от гриппа и других сезонных инфекций.
По словам Онищенко, маски помогают снизить риск заражения в транспорте, где порой бывает крайне сложно соблюдать социальную дистанцию, передает агентство "Прайм".
"Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверное, интенсивность эпидпроцесса была бы меньшей. Но если мы в метро будем ездить в масках, то мы этот фактор негативный нивелируем", - сказал парламентарий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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