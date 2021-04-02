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Рекордное число зараженных коронавирусом выявлено на Украине

11:34
  • пятница
  • 02 апреля 2021

За сутки зарегистрировано почти 20 тысяч случаев COVID-19

Самый высокий показатель заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии коронавируса зарегистрирован на Украине. По данным Минздрава, за последние 24 часа выявлено 19 893 новых случая заболевания. Количество летальных исходов также стало рекордным - умерли 433 пациента, сообщил глава ведомства Максим Степанов.
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"19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника", - написал Степанов в Facebook.

Показатели 2 апреля по заболевшим на 13% превысили данные предыдущего дня. По словам главы Минздрава, за сутки госпитализированы 5 040 заразившихся, выздоровели 10 287 человек.

Уже вторую неделю на Украине наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. С 24 февраля введен "адаптивный карантин": регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. В Киеве и десятке областей стртаны этот уровень максимальный. До 30 апреля в Незалежной объявлен режим чрезвычайной ситуации и общий карантин, передает ТАСС.

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