Полицейский застрелил подростка во время "вооруженного конфликта"

Офицер утверждал, что у 13-летнего парня было оружие

Тринадцатилетний подросток застрелен полицейским в пригороде Чикаго. Офицер заявил, что молодой человек погиб во время "вооруженного конфликта" – утверждает, что тот был вооружен.

"Несовершеннолетний был застрелен офицером полиции Чикаго рано утром в понедельник, 29 марта 2021 года"- говорится в заявлении суперинтенданта полиции Чикаго Дэвида Брауна.

Как сообщается, наряд полиции прибыл по сообщению о выстреле и обнаружил двух человек, одним из которых оказался подросток. Офицер заявил, что тот был вооружен, пытался скрыться и был застрелен в ходе "вооруженного столкновения". Как сообщил телеканал ABC7, погибший - я 13-летний Адам Толедо. Застреливший подростка полицейский временно отстранен от оперативной службы.

Шеф полиции и мэр Чикаго призывали как можно скорее обнародовать видеозапись с нательной камеры полицейского. Однако контролирующее действия полицейских ведомство заявило, что видеоматериалы с участием несовершеннолетних не могут быть опубликованы без соответствующего решения суда.

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