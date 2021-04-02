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Жертвами стрельбы в бизнес-центре в США стали трое взрослых и 9-летний ребенок

12:39
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Мальчик умер на руках у матери

Стрельба в бизнес-центре американского города Ориндж в штате Калифорния. Местная полиция сообщила о четырех убитых, среди них ребенок девяти лет.
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Власти установили личность стрелка. Это 44-летний житель Фуллертона Аминадаб Гонзалес. Его жертвы – трое взрослых – члены одной семьи. 9-летний мальчик, судя по всему, стал случайной жертвой. Он умер на руках у раненой стрелком матери.

Как сообщает телеканал ABC7, Гонзалес приехал в город на арендованном автомобиле и остановился в одном из мотелей. Мотив преступления пока неясен. Предполагают, что с погибшими убийцу связывали личные либо деловые интересы.

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