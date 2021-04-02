Путину доложили о производстве российской вакцины за рубежом

"Спутник V" считается одной из самых эффективных вакцин в мире

Сдача тестов на коронавирус в скором времени будет автоматизирована, роботы-конвейеры смогут делать 300 анализов в час без высококвалифицированного персонала. Об этом в пятницу в Кремле Владимиру Путину доложил глава Российского фонда прямых инициатив Кирилл Дмитриев.

По его словам, РФПИ удалось совершить прорыв, разработав качественные тесты, первоначально они помогли защитить россиян и предприятия, а затем вышли и на мировой уровень - в 17 стран были поставлены более 15 миллионов экземпляров.

Зарегистрированный препарат для лечения COVID-19 "Авифавир" уже спас десятки тысяч жизней. А "Спутник V" и вовсе считается одной из самых эффективных вакцин в мире. Производство налаживается за рубежом, в апреле многие иностранные предприятия выйдут на полную мощность, сообщает "ТВ Центр".

Путин: То, что будет производиться за рубежом, будет поступать и к нам.

Дмитриев: Да, также оно может поступать и в Россию и, безусловно, ускорять темп российской вакцинации. По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом.

Путин: И она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса.

Дмитриев: Да. Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу "британской" мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций.

Путин: Ведь тест-системы, о которых вы сказали, они тоже "берут" практически все эти варианты мутаций.

Дмитриев: Да, безусловно.

Путин: Они их определяют.

Дмитриев: Да, это очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин.

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