Депутат Мосгордумы Бускин: каждое второе предприятие Москвы внедряет "зеленые" технологии в производство

За 10 лет в Москве улучшилась ситуация с чистотой воздуха и водных объектов

В Москве каждое второе предприятие с целью заботы об экологии внедряет современные "зеленые" технологии в производство, рассказал депутат городского парламента Игорь Бускин.

"Экологичный подход внедряется в ходе модернизации производств, сейчас каждое второе московское предприятие реализует проекты в области улучшения экологии и внедряет современные "зеленые" технологии в свое производство. С 2010 года Москва пересматривает приоритеты развития в сторону улучшения экологии, работает целый перечень госпрограмм, в которых показателями эффективности являются именно индикаторы снижения выбросов. Мы смотрим на показатели эффективности их работы и видим, что сокращаются парниковые газы, в целом уровень концентрации вредных веществ от производств. Но важно отметить, что только 10% загрязнения атмосферы города приходится на промышленность, 90% - это транспорт, и тут городу предстоит еще большой объем работы", - отметил Бускин.

По его словам, за последнее десятилетие в столице стал лучше не только воздух, но и водные объекты. Объем сброса сточных вод уменьшился на четверть, а содержание нефтепродуктов и железа в Москве-реке сократилось вдвое, содержание иона аммония снизилось на 40%. Эти показатели достигнуты за счет повышения эффективности санитарной уборки города и улучшения качества поверхностного стока, объяснил Бускин.

Парламентарий добавил, что в Москве продолжают внедрять автоматические системы контроля выбросов промышленных предприятий, сейчас они установлены уже на 54 предприятиях столицы.

"Система контроля выбросов "Мосэкомониторинга" позволяет исключить из системы мониторинга многие искажающие факторы: это и факторы халатности, а иногда и коррупции, и огрехи замеров, а установка оборудования напрямую в трубах предприятий позволяет понимать до деталей, с какой концентрацией вредных веществ мы изначально имеем дело. Контроль за состоянием воздуха сегодня ведется круглосуточно, а система мониторинга с автоматическими станциями позволяет оперативно реагировать на любые изменения", - добавил Бускин.

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