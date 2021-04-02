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Собянин предложил объединить столичные ярмарки под единым брендом

14:47
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Мэр открыл новый сезон ярмарок в столице

В столице может появиться бренд "Московские рынки", который объединит все ярмарочные форматы торговли. С такой идеей в пятницу выступил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения фестивально-ярмарочной площадки на Профсоюзной улице. Также глава города объявил об открытии нового сезона ярмарок в столице.
Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку в Братеево

Соленья, мед, ароматный хлеб. Круглогодичные ярмарки - это возможность купить продукты из разных уголков России - и не только. Площадка в Черемушках открылась год назад. И за это время у местных жителей появились свои любимые продавцы и товары, отмечает "ТВ Центр".

"Всё свежее, хорошее, вкусное. Для детей мы только здесь покупаем. Слаще, вкуснее, сочнее, не портится. Нам нравится", - говорит Анна Хаирова.

Довольны и продавцы. До сих пор вспоминают, в каких условиях приходилось работать раньше. "Я вообще стояла у истоков ярмарок. Это 12 лет назад. Мы строили эти резиновые палатки ночью. Носили на себе продукцию. А потом день торговали с огромными очередями. Сейчас нам предоставлено вообще всё. Витрины, всё бесплатное. Это просто можно мечтать о такой работе", - рассказала продавец белорусских продуктов Любовь Сухорукова.

Сейчас в столице уже 44 таких площадки. В этом году отроют еще 20. С покупателями и продавцами Черемушкинской ярмарки в пятницу пообщался мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы продолжаем развивать ярмарочную торговлю в Москве, создавая такие прекрасные комплексы. Здесь совсем другая атмосфера. Торгуют круглый год. А не только в летний период времени. Это такой центр района становится. Во многих ярмарках рядом построены фестивальные площадки, где можно проводить районные праздники. Это новые форматы, мне даже продавцы говорят, что такое явление в Москве, уровень ярмарок сравнялся с уровнем парижских или барселонских ярмарок. Поэтому, может быть, подумать и проголосовать на "Активном гражданине" за некий такой бренд для этих ярмарок. Я думаю, мы обязательно это сделаем", - заявил Собянин.

На соседней фестивальной площадке - оживление. Книги всех цветов радуги и ароматный чай из горячих самоваров. Здесь и на других площадках города в ближайшие два дня - праздник, посвященный Международному дню детской книги.

На мастер-классах научат делать обложки из эко-материалов, расскажут о букинистике и каллиграфии. Вновь заработали и сезонные ярмарки выходного дня.

В этом году в городе открылось 65 ярмарок выходного дня - чтобы воспользоваться ими могли жители всех районов столицы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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