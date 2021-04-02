Магазин и памятник архитектуры: что ждет легендарный "Елисеевский"

Гастроном - знаковое место столицы

Легендарному "Елисеевскому" гастроному ничего не угрожает. Он сохранит оба статуса - магазина и памятника архитектуры. Об этом заявили в Мосгорнаследии.

Узнав, что гастроном - одна из визитных карточек города - закрывается 11 апреля, москвичи забеспокоились, сообщает "ТВ Центр". Более века "Елисеевский" был знаковым местом Москвы. Сюда приходили не только за продуктами - просто посмотреть на роскошные интерьеры, сохранившееся со времён основателя гастронома Григория Елисеева.

Сейчас зал, который всегда ломился от товаров, представляет жалкое зрелище: полупустые полки, почти нет покупателей. В настоящее время решается, кто станет новым арендатором этих площадей. Собственник части помещений - сам город - заинтересован в том, чтобы сохранить "Елисеевский" во всех смыслах.

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