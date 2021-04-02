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Мошенники уговорили пенсионерку из Москвы сбросить с балкона 1 млн рублей

15:09
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Подозреваемые задержаны

Сразу несколько мошеннических эпизодов произошли на западе Москвы в отношении пенсионеров. На проспекте Вернадского 79-летней женщине позвонил неизвестный, который представился уполномоченным полиции и попросил помочь в раскрытии преступления.
Доверчивая пенсионерка отдала мошенникам почти 2 млн рублей

Чтобы все получилось, надо было согласиться на требования мошенника, который должен позвонить. Звонок от злоумышленника раздался незамедлительно. Он потребовал, чтобы женщина сняла в банке все деньги, а это около миллиона рублей и передала ему. Тут же на связь снова вышел якобы полицейский и попросил пакет с деньгами скинуть с балкона, обещав всё вернуть. Пенсионерка так и сделала, но через сутки поняла, что ее обманули. Задержаны двое приезжих. Сейчас они под арестом.

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