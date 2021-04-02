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Младшие Брейгели и Бауманская школа живописи: афиша на выходные в Москве

15:16
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Куда пойти, чтобы интересно провести время?

Впереди – выходные. Какой бы ни выдалась погода, главное - отлично отдохнуть и зарядиться позитивным настроением на следующую неделю. Москва придумала для горожан много интересного, интеллектуального и таинственного.
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В Малом театре дают бал. Случай подходящий: здесь впервые за век оживают "Мёртвые души". Поэма Гоголя – в инсценировке Булгакова. Неудивительно, что без мистики не обходится. В Малом говорят о парадоксе: Гоголя играют с чистого листа. А образы героев приходят к своим исполнителям наяву и во сне.

Возможность ощутить воздействие Брейгелей на себе может каждый. Выставку "Младшие Брейгели и их эпоха" в Новом Иерусалиме решили продлить до 27 июня. Желающих её увидеть оказалось так много, что закончились электронные билеты. Теперь проблем с посещением не будет.

Любимый композитор Эмира Кустурицы Горан Брегович намерен в пятницу вечером растопить последний лёд в российской столице. Зажигательный концерт посвящен полувековому юбилею музыкальной карьеры маэстро. Петь и танцевать – рекомендуется. Как и ностальгировать по давно ушедшим временам.

В галерее "Ковчег" предлагают вспомнить то время, ту квартиру. Когда было так тепло и уютно. Авторы работ – выпускники Бауманской школы живописи. Название, конечно, неофициальное. Но факт налицо. В 90-х годах прошлого века в коммуналке на Бауманской жили молодые и талантливые Сутягин и Шевченко. Добросовестно работали дворниками. А в свободное время под руководством старшего товарища Стасенко делали первые шаги в искусстве. Например, печатали линогравюры на аппарате из старой стиральной машины.

Выставка – очень тёплая. Москва – узнаваемая. Люди –  наивные и родные. Даже залы галереи превратились в уютные комнаты, из которых не хочется уходить. И не надо. Дома ведь тоже можно увидеть много интересного.

В пятницу вечером на нашем канале – премьера интеллектуальной головоломки. "Уравнение с неизвестными" - это новое дело неугомонной учительницы Киры и оперативника Марадоны. А завтра вечером начнутся "Прогулки со смертью". В Петербурге – серия необъяснимых убийств. Кто этот жестокий маньяк? И кому удастся его остановить?

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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