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Москву-реку очистили от разрушенных свай снегосвалки

15:12
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Она работала еще в 80-е годы

На Крымской набережной прохожие наблюдали сегодня необычную картину - из Москвы-реки доставали железобетонные блоки.

В 80-е годы здесь располагалась городская снегосвалка: платформа на сваях, откуда грузовики скидывали снег прямо в реку. После её закрытия столбы разбирать не стали, со временем они частично разрушились и ушли под воду.

Чтобы очистить дно, пригнали специальную баржу с краном. Водолазы закрепляют, где это возможно, канаты, после чего куски бетона вытягивают ковшом. Завершить работы планируют через несколько дней.

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