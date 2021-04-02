Москву-реку очистили от разрушенных свай снегосвалки

Она работала еще в 80-е годы

На Крымской набережной прохожие наблюдали сегодня необычную картину - из Москвы-реки доставали железобетонные блоки.

В 80-е годы здесь располагалась городская снегосвалка: платформа на сваях, откуда грузовики скидывали снег прямо в реку. После её закрытия столбы разбирать не стали, со временем они частично разрушились и ушли под воду.

Чтобы очистить дно, пригнали специальную баржу с краном. Водолазы закрепляют, где это возможно, канаты, после чего куски бетона вытягивают ковшом. Завершить работы планируют через несколько дней.

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