В Кремле назвали пугающей ситуацию вокруг Донбасса

Москва ответит на возможное появление военных США на Украине

Заявления Киева о возможности появления американских военных на Украине в Кремле считают неуместными. Россия никому не угрожает, заявил пресс-секретарь президента. В то же время, подчеркнул Дмитрий Песков, в случае усиления войск НАТО вокруг Украины Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности.

Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе Песков назвал пугающей. Представитель Кремля отметил, что провокации украинских военных в регионе – не единичное явление, их множество.

Что касается якобы озвученного лидерами Германии и Франции "требования" к России обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, то оно невыполнимо – так как Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Тем не менее, Москва использует все свое влияние для выполнения Минских соглашений, приводит слова Пескова РИА Новости.

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