"Она в каталке, сама не ходит": врач рассказал о состоянии Заворотнюк

Актриса вряд ли сможет вернуться к полноценной актерской работе

Актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отпразднует юбилей – 50 лет. Уже два года звезда не показывается на людях и борется с глиобластомой головного мозга. Член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков лично наблюдал болезнь артистки и рассказал, каковы ее шансы на победу.

За время болезни Заворотнюк прошла через операцию, химиотерапию и даже пошла на поправку, но наступил рецидив. Артистку пытались лечить за рубежом, однако оказалось, что российская медицина способна помочь ей лучше. Чумаков рассказал, что актриса проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Также родные Заворотнюк думали о лечении при помощи нового, еще не утвержденного метода, но решили оставить его "на всякий случай". Врач объяснил это чрезмерной осторожностью супруга Анастасии Петра Чернышева.

"Он ведь бывший спортсмен, поэтому очень осторожен со всеми лекарствами. И когда он к нам приезжал, решил: "Давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда и приступим". В общем, оставили наше лечение как резервную возможность", - отметил профессор.

Он подчеркнул, что у Заворотнюк "действительно все не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме". По словам Чумакова, обычно при таком диагнозе болезнь развивается в худшую сторону очень динамично, тогда как актриса борется с онкологией уже два года, и у нее хорошая тенденция.

Но, несмотря на позитивную оценку, профессор не уверен, что Заворотнюк после выздоровления сможет полноценно вернуться в профессию. "Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах. Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности. Я ее лично не видел, но, насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама", - заявил он. Вместе с тем Чумаков отметил, что главной наградой будет то, что актриса сможет сохранить жизнь и находиться рядом со своей семьей, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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