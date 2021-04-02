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В Кремле получили приглашение Байдена Путину на саммит по климату

13:32
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Детали уточняются

Приглашение президенту России Владимиру Путину на климатический саммит, о котором ранее заявлял американский лидер Джо Байден, получили в Кремле. Детали организации форума пока неизвестны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле рассмотрят приглашение Байдена Путину на саммит по климату

"Сейчас по дипломатическим каналам, через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить детали - как это будет происходить, кто будет принимать участие", - сказал представитель Кремля журналистам.

Саммит по климату пройдет в режиме онлайн 22-23 апреля. Как сообщили ранее в Белом доме, Джо Байден пригласил на переговоры лидеров 40 государств.

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