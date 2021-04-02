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В Москве расширили список затрат, компенсируемых с помощью субсидий для бизнеса

14:14
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Благодаря помощи города предприниматели могут возместить расходы на участие в российских и международных выставках

Столичные предприниматели могут возместить часть расходов, затраченных на онлайн-продвижение, участие в выставках и фестивалях, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Она рассказала, что в Москве продолжается прием заявок от предпринимателей столицы на получение субсидий. В 2020 году бизнесмены могли компенсировать расходы на участие более чем в тысяче выставок в России и за рубежом, а также часть затрат на комиссию при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды. В этом году поддержку расширили, теперь предприниматели могут вернуть часть денег, потраченных на расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете (контекстную и таргетированную рекламу). При этом Сергунина заверила, что количество выставок, фестивалей, международных конкурсов и рекламно-информационных площадок, затраты на участие в которых подлежат возмещению, будет расти.

Подать документы все желающие могут до 30 апреля. Каждая компания имеет шансы получить компенсации сразу нескольких видов. При этом максимальный суммарный размер выплат может составить 700 тысяч рублей, но не более 50% от затрат. Также новшеством стала возможность оформления заявок в электронном виде. Кроме того, предприниматели могут в 10-дневный срок внести исправления в пакет документов, если в нем обнаружат неточность – раньше для этого приходилось подавать документы заново.

"В 2020 году город существенно усилил поддержку предпринимателей. Были введены новые субсидии, в том числе для тех, кто работает в онлайн-сегменте, участвует в российских и международных выставках. Получив обратную связь от бизнес-сообщества, в этом году мы дополнительно расширили список компенсируемых затрат", - подчеркнула Сергунина.

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