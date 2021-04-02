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Путину рассказали о российском роботе-конвейере для ковид-тестов

14:06
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Он делает до 300 анализов в час

Владимир Путин оценил деятельность Российского фонда прямых инвестиций. Президент России отметил значительный вклад РФПИ в борьбу с коронавирусом.
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"РФПИ вносит существенный вклад в борьбу с ковидом: здесь и тест-системы, и продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки", - сказал глава государства на встрече с главой фонда Кириллом Дмитриевым.

Дмитриев, в свою очередь, рассказал главе государства о новых разработках фонда. Это, в частности, робот-конвейер, который может делать до 300 тестов на коронавирус в час – и при этом не требует обслуживания высококвалифицированным персоналом. По словам главы РФПИ, робота можно размещать в аэропортах. Дмитриев считает, что автоматизация тестов на ковид вне лабораторий – ключевое решение не только для России, но и для других стран, передает ТАСС.

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