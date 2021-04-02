ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео допроса блогера Била после громкого ДТП

14:53
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Он сотрудничает со следствием

МВД опубликовало кадры допроса видеоблогера Эдварда Била, который накануне устроил массовую аварию на Садовом кольце. Он уже признался, что автомобилем с подменными номерами управлял сам. Машина на большой скорости вылетела на встречную полосу. Пострадавшая в ДТП женщина до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, Эдвард Бил сразу после аварии с водительского сидения пересел на пассажирское, а прибывшим полицейским заявил, что автомобилем не управлял. Тактика стороны защиты, однако, уже накануне вечером, изменилась. Адвокатов у Эдварда Била несколько.

Среди защитников также Сергей Жорин. По его словам, следов наркотиков и алкоголя в крови Эдварда Билла не обнаружено. После аварии блогер чувствует себя плохо, но готов сотрудничать со следствием и оказать пострадавшим необходимую помощь. Минувшую ночь Бил провел в отделе полиции, пока мужчина задержан на 48 часов. От былого дерзкого тона постановочных роликов на кадрах оперативной съемки не осталось и следа. Очевидцы уверяют - в момент аварии Билл снимал очередное видео.

В среднем Билу могло было быть выписано по пять штрафов в день за превышение скорости. Только с начала года он совершил 566 нарушений. Правда, автомобиль, на котором мужчина попал в аварию, был снят с учета и ездил по подложным номерам.

Пострадавшая по-прежнему находится в реанимации. Предполагаемому виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы. В пятницу суд изберет Эдварду Билу меру пресечения. Расследование этого громкого дела взял под личный контроль прокурор Москвы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Блогер и пранкер Эдвард Бил
Блогер и пранкер Эдвард Бил
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.