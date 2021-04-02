Появилось видео допроса блогера Била после громкого ДТП

Он сотрудничает со следствием

МВД опубликовало кадры допроса видеоблогера Эдварда Била, который накануне устроил массовую аварию на Садовом кольце. Он уже признался, что автомобилем с подменными номерами управлял сам. Машина на большой скорости вылетела на встречную полосу. Пострадавшая в ДТП женщина до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, Эдвард Бил сразу после аварии с водительского сидения пересел на пассажирское, а прибывшим полицейским заявил, что автомобилем не управлял. Тактика стороны защиты, однако, уже накануне вечером, изменилась. Адвокатов у Эдварда Била несколько.

Среди защитников также Сергей Жорин. По его словам, следов наркотиков и алкоголя в крови Эдварда Билла не обнаружено. После аварии блогер чувствует себя плохо, но готов сотрудничать со следствием и оказать пострадавшим необходимую помощь. Минувшую ночь Бил провел в отделе полиции, пока мужчина задержан на 48 часов. От былого дерзкого тона постановочных роликов на кадрах оперативной съемки не осталось и следа. Очевидцы уверяют - в момент аварии Билл снимал очередное видео.

В среднем Билу могло было быть выписано по пять штрафов в день за превышение скорости. Только с начала года он совершил 566 нарушений. Правда, автомобиль, на котором мужчина попал в аварию, был снят с учета и ездил по подложным номерам.

Пострадавшая по-прежнему находится в реанимации. Предполагаемому виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы. В пятницу суд изберет Эдварду Билу меру пресечения. Расследование этого громкого дела взял под личный контроль прокурор Москвы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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