Экс-жена Кержакова объяснила природу скандалов вокруг семей футболистов

По мнению Тюльпановой, дело вовсе не в спортсменах и их избранницах

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова объяснила, почему вокруг семей футболистов всегда скандалы. Девушка предположила, что так выглядит лишь со стороны.

Тюльпанова в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой ответила, почему именно жены футболистов часто фигурируют в скандальных историях. "Почему это всегда с вами происходит?" - задала Жигалова вопрос гостье. Журналистка также напомнила о громких ссорах в семьях Павла Мамаева и Андрея Аршавина.

Тюльпанова предположила, что в любых семьях скандалов достаточно, однако из-за своей публичности спортсменов их личная жизнь всегда находится на виду.

"Я знаю, что у обычных людей вне публичного пространства происходят вещи намного хуже, чем у публичных пар. Я думаю, что футболисты ли это, хоккеисты, баскетболисты — это просто название профессии, оно никак не характеризует, что все будут кидаться с балкона и объедаться таблетками. Есть прекрасные семьи Жирковых, Смольниковых, Шатовых — адекватные, нормальные семьи, на них не делают акцента. Мы выделяемся своей ненормальностью, и это нехорошо. Это больше людей забавляет — как сериал", - считает девушка.

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