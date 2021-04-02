Twitter в России оштрафовали на 6 с лишним миллионов рублей

Соцсеть отказалась удалить запрещенный контент

Twitter в России получил второй штраф - на 3,3 миллиона рублей. Соцсеть отказалась удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

"Суд признал виновной компанию Twitter по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством России) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,3 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Ранее 2 апреля компания уже получила один штраф за такое же нарушение - на сумму 3,2 миллиона рублей. Таким образом, Twitter из-за неудаления запрещенного контента должен выплатить 6,5 миллиона рублей – это около 85 тысяч долларов. Штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу, передает "Интерфакс".

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