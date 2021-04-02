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В России стартовала программа мобильности волонтеров

14:35
  • пятница
  • 02 апреля 2021

В ее рамках пройдет конкурс на поиск лучших практик

В России стартовала программа мобильности волонтеров. Ее проводит Ассоциация волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ "Роспатриотцентр".

Программа состоит из 3 блоков: обеспечение участие добровольцев в событийных мероприятиях, организация и проведение обучающих стажировок в России и иностранных государствах, обеспечение участия добровольцев в ликвидации ЧС.

В рамках программы пройдет конкурс на проведение обучающих стажировок в сфере гражданской активности и добровольчества. Подать заявку, а также получить более подробную информацию, можно на сайте Dobro.ru.

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