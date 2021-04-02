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В Белоруссии решили пересмотреть военную доктрину Союзного государства

14:44
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Осталось утвердить обновленный документ

Замначальника генштаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко сообщил о кардинальном пересмотре военной доктрины Союзного государства Белоруссии и России.
Кремль высказался об объединении России и Белоруссии

"Ее осталось утвердить на Высшем государственном совете", - приводит уточнение Муравейко РИА "Новости".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости "осовременить" ряд документов по применению региональной группировки войск с учетом ситуации у западных границ. По словам белорусского лидера, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях НАТО и США, "успокаиваться" нельзя.

2 апреля - День единения народов России и Белоруссии. В честь важной даты поздравления Лукашенко направил Владимир Путин.

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