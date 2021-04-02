Путин перенес вакцинацию от коронавируса без "побочек"

Президент сделал прививку в конце марта
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин чувствует себя после вакцинации от коронавирусной инфекции и проявились ли у него побочные эффекты.
Представитель Кремля заверил, что глава государства чувствует себя хорошо, никаких негативных реакций после прививки у него нет, передает РИА Новости.
"Нет. Никаких симптомов нет", - подчеркнул Песков.
Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Президент решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой из отечественных вакцин привился.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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