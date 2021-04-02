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Путин перенес вакцинацию от коронавируса без "побочек"

14:57
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Президент сделал прививку в конце марта

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин чувствует себя после вакцинации от коронавирусной инфекции и проявились ли у него побочные эффекты.

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Представитель Кремля заверил, что глава государства чувствует себя хорошо, никаких негативных реакций после прививки у него нет, передает РИА Новости.

"Нет. Никаких симптомов нет", - подчеркнул Песков.

Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Президент решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой из отечественных вакцин привился.

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