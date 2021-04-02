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Twitter получил третий подряд штраф за отказ удалять контент

14:58
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Соцсеть может быть заблокирована на территории России

Роскомнадзор составил на социальную сеть Twitter уже три протокола за отказ площадки удалять запрещенный на территории России контент, передает РИА "Новости" со ссылкой на Таганский районный суд.

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Вынесены штрафы на 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона рублей. Чтобы оплатить эти штрафы, у сервиса есть 60 дней.

10 марта скорость работы Twitter в России была ограничена. В Роскомнадзоре заявили, что ресурс может быть заблокирован, если не начнет выполнять требования законодательства по части контента.

Компании было направлено в общей сложности 28 тысяч требований удалить противоправные публикации. Это, в частности, детская порнография, призывы к экстремизму, статьи с описание способов употребления наркотиков. В полном объеме требования не выполнены до сих пор.

В Кремле действия Роскомнадзора назвали обоснованными.

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