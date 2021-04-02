Пригожин дал россиянам совет после инцидента с Познером в Тбилиси

Продюсер рекомендовал внести страну в стоп-лист

Продюсер Иосиф Пригожин призвал россиян временно воздержаться от поездок в Грузию. Об этом он заявил после инцидента с Владимиром Познером в Тбилиси.

В среду, 31 марта, Познер прибыл в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, но местные жители не дали ему это сделать. Люди вышли на улицы с протестами и вынудили журналиста вернуться в Москву. Причиной недовольства местных жителей стали заявления Познера о территориальной целостности Грузии.

Пригожин заявил, что после подобного любой гражданин России подвергает себя опасности, пересекая границу Грузии.

"Нам стоит вообще если не бойкотировать, то совершенно точно на ближайшее время, пока не закончится неразбериха, просто поставить этот регион на стоп-лист, к великому сожалению", - уверен продюсер.

Он добавил, что действия радикалов могут принести Грузии значительные убытки в сфере туризма и сказаться на экономике. Также Пригожин обвинил протестующих в том, что они подрывают традиции страны, передает "Говорит Москва".

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