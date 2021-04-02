ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцы бросились скупать стрелковое оружие

15:09
  • пятница
  • 02 апреля 2021

За месяц число покупателей выросло на 36%

Число желающих приобрести оружие в США за месяц – с февраля по март - выросло на 36%. По данным ФБР, сотрудникам ведомства пришлось проверить анкетные данные почти 4,7 миллиона покупателей.
Оружие россиянам не игрушка: в Госдуме ответили на выпад США против России

Как сообщает телекомпания Fox, такой наплыв желающих напрямую связан с тем, что 11 марта в конгрессе США приняли сразу 2 законопроекта, которые направлены на ужесточение правил продажи огнестрельного оружия. Они призваны закрыть лазейки в системе проверки покупателей.

Законодатели распространили процедуру проверки на онлайн-продажи.  Кроме того, закрепленный законом срок проверки увеличен с трех дней до десяти – это позволит ФБР более тщательно изучить прошлое желающих купить оружие.

Демократы уверены, что их инициативы не будут блокированы в сенате - после ноябрьских выборов 2020 года позиции республиканцев там ослабли. Кроме того, законопроекты поддерживает президент Джо Байден, передает ТАСС. Республиканцы, в свою очередь, напоминают, что право на приобретение и ношение оружия американцам гарантируется Второй поправкой к Конституции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Оружейный магазин в США
Оружейный магазин в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.