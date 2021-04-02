Американцы бросились скупать стрелковое оружие

За месяц число покупателей выросло на 36%

Число желающих приобрести оружие в США за месяц – с февраля по март - выросло на 36%. По данным ФБР, сотрудникам ведомства пришлось проверить анкетные данные почти 4,7 миллиона покупателей.

Как сообщает телекомпания Fox, такой наплыв желающих напрямую связан с тем, что 11 марта в конгрессе США приняли сразу 2 законопроекта, которые направлены на ужесточение правил продажи огнестрельного оружия. Они призваны закрыть лазейки в системе проверки покупателей.

Законодатели распространили процедуру проверки на онлайн-продажи. Кроме того, закрепленный законом срок проверки увеличен с трех дней до десяти – это позволит ФБР более тщательно изучить прошлое желающих купить оружие.

Демократы уверены, что их инициативы не будут блокированы в сенате - после ноябрьских выборов 2020 года позиции республиканцев там ослабли. Кроме того, законопроекты поддерживает президент Джо Байден, передает ТАСС. Республиканцы, в свою очередь, напоминают, что право на приобретение и ношение оружия американцам гарантируется Второй поправкой к Конституции.

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