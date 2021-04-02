МИД отреагировал на осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

Подобное вызывает недоумение и отторжение

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент с осквернением памятника драматургу Александру Грибоедову в Тбилиси. 1 апреля на постаменте появилась надпись "Россия - зло".

"В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А.С.Грибоедова", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Кроме того, Захарова отреагировала и на провокацию в отношении российского журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отпраздновать день рождения, но был вынужден в скором времени покинуть страну из-за протестов со стороны местной оппозиции, которой не понравились прежние высказывания ведущего о территориальной целостности Грузии.

Как подчеркнула Захарова, грузинские экстремистские силы используют любой повод, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений.

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