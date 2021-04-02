ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Барнауле задержали сторонника украинских националистов

15:19
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Это гражданин России 2000 года рождения

Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Барнауле был задержан в сторонник украинской националистической организации, сообщили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ.
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

По данным спецслужбы, создана группировка была для проведения акций "прямого действия в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти".

Задержанный - гражданин России 2000 года рождения. У него изъяли взрывчатку, а также экстремистскую литературу и инструкции по изготовлению бомб. Кроме того, в его телефоне обнаружили фото, которые он отправлял украинскому куратору.

Мужчина признался в подготовке преступления - по его словам, он намеревался устроить поджог "или другие устрашающие население действия". Как уточнили в ФСБ, свою пропаганду экстремисты ведут через Telegram, "ВКонтакте" и Instagram.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Задержанный при спецоперации ФСБ
Задержанный при спецоперации ФСБ
Задержанный при спецоперации ФСБ
Задержанный при спецоперации ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.