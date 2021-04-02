В Барнауле задержали сторонника украинских националистов

Это гражданин России 2000 года рождения

Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Барнауле был задержан в сторонник украинской националистической организации, сообщили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, создана группировка была для проведения акций "прямого действия в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти".

Задержанный - гражданин России 2000 года рождения. У него изъяли взрывчатку, а также экстремистскую литературу и инструкции по изготовлению бомб. Кроме того, в его телефоне обнаружили фото, которые он отправлял украинскому куратору.

Мужчина признался в подготовке преступления - по его словам, он намеревался устроить поджог "или другие устрашающие население действия". Как уточнили в ФСБ, свою пропаганду экстремисты ведут через Telegram, "ВКонтакте" и Instagram.

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