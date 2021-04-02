Средства массовой разведки: как работает антироссийский "Консорциум"

Британские СМИ заподозрили в секретных программах по "ослаблению России"

В зоне строительства "Северный поток – 2" активизировались военные и гражданские корабли стран НАТО и противолодочная авиация. Дело дошло уже до реальных столкновений с российскими кораблями – чужие суда от трубоукладчиков приходится просто отгонять. А польские суда таранят корабли снабжения, которые строят "Северный поток - 2". Впрочем, Варшава все обвинения отвергает, несмотря на имеющееся видео. Продолжают звучать совершенно дикие заявления. Например, что Россия строит газопровод для слежки за НАТО. Однако то, что еще недавно воспринималось как бред - сегодня привычная часть информационного потока. Но самое главное в происходящем - то, что лидеры Запада в общем просто делают заявления, чаще даже декларируют, а вот реальным наполнением их слов занимаются совершенно другие конторы. Такие, например, как "Консорциум".

Информационный госзаказ, цензура и пропаганда - кто бы мог подумать, что эти клише, которыми "правильные" западные журналисты при любых удобных случаях клеймили, по их мнению, "неправильных" российских коллег, окажутся вполне себе применимы к рафинированным британским джентльменам. В Сеть утекли официальные документы Форин-офиса, согласно которым британское внешнеполитическое ведомство тратит на антироссийскую пропаганду в СМИ астрономические суммы.

"Информационная война – это основа Холодной войны. В ее базисе лежит война идей. Да, конечно, СМИ и интернет - в первых рядах этой войны. Понятно, что схемы и модели разрабатываются гораздо глубже в информационных центрах, в аналитических центрах. Формируются мифы... Вообще производство политических мифов, черных, преимущественно в отношении России - это серьезная машина", - заявил Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при правительстве России.

Если быть точнее, "Консорциум". Входят в него не бульварные газетёнки или кабельные телеканалы для домохозяек, а настоящие тяжеловесы информационного рынка – например, агентство Reuters и корпорация BBC. Себя они позиционируют как независимые и беспристрастные. Впрочем, работают, как следует из опубликованных документов, отнюдь не за идею. К тому же под непосредственным кураторством бывшего сотрудника Ми-6 Энди Прайса.

"Reuters, BBC и Bellingcat участвовали в секретных программах, финансируемых Министерством иностранных дел Великобритании по "ослаблению России", свидетельствуют утечки. Их деятельность заключается в проведении серии тайных программ, направленных на содействие смене режима в России и подрыве ее влияния в Восточной Европе и Центральной Азии. Reuters и BBC запросили многомиллионные контракты для продвижения целей британского правительства", - говорится на сайте The Gray Zone.

Схему обкатали еще во времена Холодной войны, следует уже из рассекреченных самим же Лондоном документов. Британия боролась с советским влиянием на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Финансирование велось через подставные фирмы. А BBC стала оплачивать информационную подписку агентства Reuters по завышенной стоимости. В руководстве компании об этом знали лишь три человека.

"По настоянию Форин-офиса было создано бюро Reuters на Ближнем Востоке, чтобы конкурировать с египетским информагентством MENA, советским ТАСС, а также AFP. В британском правительстве надеялись в обмен на финансовую помощь получить "определенное влияние на повестку всего агентства" и добиться того, чтобы руководство Reuters "консультировалось с Форин-офисом и прислушивалось к их мнениям", - говорится в статье BBC.

"Консорциум", констатируют эксперты, в наши дни работает на всем постсоветском пространстве. Подробности у британского МИД запросил теперь уже бывший член лейбористкой партии Крис Уильямсон. Политика вежливо попросили умерить любопытство и отправили в отставку. А ведь тот всего-то хотел уточнить, на что именно тратятся деньги британских налогоплательщиков. Подданные Ее Величества наверняка бы очень удивились, узнав, что через "серые схемы" профинансировали обучение более 400 российских блогеров и работников оппозиционных СМИ. В бывших союзных республиках - полторы тысячи таких журналистов.

"Понятно, что эти деньги не идут в пустоту, понятно, что они распределяются по системе НКО всевозможных. Понятно, что через тендеры и гранты. А это уже выглядит как не борьба идей, а борьба государств и борьба экономик, политическая борьба за господство в мировом пространстве - политическом и экономическом", - прокомментировал доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

"Этому противостоянию порядка 500 лет. Еще со времен переписки князя Курбского с Иваном Грозным. Когда стало понятно, что западно-европейские страны испытывают громадный интерес к ресурсной стране Московии и Московскому государству, с тех пор идет эта тайная война за то, чтобы Россия стала сырьевым придатком западно-европейских стран. Эта война не прекращалась ни на минуту никогда. Да, мы иногда становились союзниками. Да, мы воевали против общего врага, но никто не отменял главных целей Западной Европы", - уверен Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

Достаточно вспомнить грустную историю родственных отношений "Милого Джорджа" и "Старины Никки" - как называли друг друга последний российский император Николай II и его двоюродный брат – британский монарх Георг V. Сразу после отречения от престола Николай просил отправить его с семьей в Мурманск, чтобы оттуда беспрепятственно выехать в Англию. Из Лондона тем временем пришел ответ: "Британское правительство, к сожалению, не примет царскую семью в качестве гостей". Чем все закончилось – хорошо известно. Были в российско-британской истории вооруженные противостояния, однако все чаще Лондон предпочитал пользоваться "мягкой силой".

Группа Spice Girls сама по себе феномен! Однако это платье с британским флагом по эффекту сопоставимо с маленьким черным платьицем, придуманным Коко Шанель. Стоило Джери Холлиуэл один раз появится в нем на сцене, как на следующий же день в продаже появились футболки, сумки и кепки с точно такой же символикой. Эффектно, но главное узнаваемо.

"Том Форд сшил мне маленькой чёрное платье. Знаете, тогда это воспринималось, как знаменитый черный купальник Мэрилин Монро в 50-х, и я подумала: "Боже, как это скучно". На моей кухне тогда висело два полотенца в расцветке национального флага, и я решила все это скомбинировать", - сказал певица Джери Холлиуэлл.

Может и так. Только вот, согласно засекреченным документам, еще в 60-х британское правительство инвестировало средства в популяризацию Union Jack среди молодых дизайнеров и модельеров. Это должно было способствовать росту интереса к британской культуры за рубежом. То, что это сработало, отрицать бессмысленно. Есть еще британский футбол, твид, джин, мнимая финансовая защищенность иностранного капитала и Джеймс Бонд.

"Что продает Великобритания? Она продает услуги. Она продает, как там считают, репутацию. Это, действительно, очень хорошо продается, особенно для российских нуворишей, которые испытывают дискомфорт от внезапно свалившегося богатства и пытаются изображать из себя британских лордов. Вот именно на этом они и ловятся британскими спецслужбами и руководством. Часто их обдирают как липку, когда они выезжают на территорию Великобритании, примеров достаточно. Так что я не знаю, мягкая ли это сила, потому что на самом деле речь идет об очень неприглядных, непристойных методах ведения информационной борьбы", - сообщил Мухин.

"Что делать нам? Продвигать свою культуру, продвигать свой язык. Этим занимались в СССР. Конечно, гранты, чтобы люди ехали учиться в Россию, чтобы люди были носителями русского языка и русских идей. Потому что язык - это образ мышления, это представление о будущем", - полагает Крутаков.

Будущее, которое у нас с западными партнерами кардинально противоположное. "Консорциум" свои "щупальца" до Москвы уже дотянул. Российский медведь, стоит признать, ответил! Речь о новых правилах для иноагентов, работающих в нашей стране. Но одного лишь грозного рыка мало, констатируют эксперты. Нужны последовательные действия вкупе с той самой "мягкой силой".

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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