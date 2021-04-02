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Тяжело в учениях: Пентагон обломал рогатину о русского медведя

22:52
  • пятница
  • 02 апреля 2021

США смоделировали ядерную войну с Россией и проиграли ее

Пентагон работает над военной онлайн-игрой для высшего военного руководства США. Они хотят смоделировать военный конфликт с Россией и Китаем в условиях мирового кризиса. Это уже далеко не первый подход американцев к снаряду. С упорством, достойным лучшего применения, они моделируют конфликтные ситуации с Россией, в том числе и ядерную войну. Вот, например, на неделе рассекретили информацию о командно-штабных учениях с говорящим названием "Рогатина на медведя", прошедших  в 2014 году. Цель - уничтожить Россию в рамках концепции быстрого глобального удара. Ядерную войну с Россией в 2014 году американцы проиграли. Чему они научились на этом проигрыше?

В общей сложности 400 миллионов жертв, США перестали существовать как централизованное государство, а Европа и вовсе превратилась в безжизненную пустыню. Это не сценарий голливудского боевика, а итог американских штабных учений "Рогатина на медведя". Уже из названия становится понятно, против кого выступали войска США и их союзников по НАТО. Информацию о маневрах в Пентагоне рассекретили лишь через семь лет после их проведения. Россия в этом гипотетическом конфликте пострадала серьезно, но все же одержала победу.

"Оценив свои боеприпасы, американцы пришли к выводу, что командные пункты не будут уничтожены, поскольку даже глубинные бомбы, крылатые ракеты не способны нанести урон командным пунктам Российской Федерации", - заявил политолог Александр Жилин.

О том, какие оргвыводы последовали из результатов учений, в Пентагоне не сообщили.

Засекретили информацию о недавних маневрах "Зима-20" и младшие товарищи США по НАТО – поляки. Впрочем, данные все же просочились в СМИ, тогда и стало понятно, почему об итогах не захотели рассказывать. По замыслу маневров, Польша должна была 22 дня держать оборону после нападения с востока условного противника. Учитывая, что на востоке Польша граничит с Белоруссией и Россией, условности можно отбросить. Вместо 22 дней польская армия не продержалась и пяти, а некоторые города, например, Люблин и Белосток, были сданы без боя. Впрочем, можно быть уверенными, что из поражений и поляки, и американцы сделали определенные выводы. Поэтому бравада некоторых российских экспертов и блогеров о том, где в итоге оказалась сломанная американская рогатина после встречи с российским медведем, выглядит неуместно.

"Такие бравурные заявления, что мы их одной левой – это меня, честно говоря, тревожит. Потому что борьба за военно-политическое превосходство идет каждый день, каждый час и каждую минуту. И говорить о том, что мы априори сильнее всех, просто нельзя. Нужно адекватно оценивать ситуацию и принимать соответствующие меры", - сообщил Жилин.

В России меры принимают. В отличие от Пентагона наши военные не устраивают шоу из скрупулезной аналитической работы.

"Моделирование конфликтов с США – у нас эту тему вообще не любят афишировать. Если американцы используют эту тему как пиар и информационный способ давления на Россию, то у нас стараются моменты проработки каких-то действий, направленных напрямую против США, эту тему в СМИ и в заявлениях официальных лиц стараются лишний раз не афишировать", - объяснил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Тем более что в нынешней ситуации приходится не только моделировать противостояние, но и отвечать на реальные агрессивные действия со стороны США и североатлантического альянса. Частота полетов западных ВВС вдоль границ России растет каждый год, НАТО проводит регулярные учения, американцы на днях завершили масштабные маневры "Морской щит" в Черном море. В западной прессе это назвали сигналом для Кремля. В то же время, если Россия проводит учения, это называют не иначе как провокацией и опасными маневрами, как в случае с заметкой в Spiegel. Впрочем, далеко не все немецкие читатели согласились с такими формулировками:

- Перемещение в международном воздушном пространстве совершенно законно, а провокация - это когда я вторгаюсь в воздушное пространство суверенной страны. Проще говоря, прогулка вдоль забора, отделяющего участок от тротуара, не является провокацией в отношении собственника участка. И где сообщения о подобных инцидентах со стороны НАТО в Spiegel или о маневрах, проводимых у границ России, которые никогда не называются провокацией, а в большинстве случаев именуются "миротворчеством"?!

- Spiegel ни слова не написал о крупных маневрах США Defender Europe 2021, которые российская сторона совершенно справедливо может расценить как  провокацию.

Да и слово Defender – защитник - в данном случае неуместно. Учитывая силы, которые Соединенные Штаты задействуют в учениях, их правильнее назвать нападающими. Больше тридцати тысяч военных, по словам натовских генералов, отработают подготовку к "возможным военным действиям в регионе". Речь о Балканах и Черном море. С кем планируют воевать – очевидно. Тем более что Defender Europe по сути своей – это реинкарнация ежегодных маневров Reforger времен Холодной войны, в которых отрабатывался начальный этап боевых действий против Советского Союза. С тех пор прошло 30 лет, а подходы Соединенных Штатов не изменились.

"Когда речь идет о России, мы очень и очень проницательны. Мы будем работать с Россией, если это отвечает нашим интересам, и один из них - стратегическая стабильность, и мы всегда демонстрировали это, продлевая действие нового соглашения о СНВ. С другой стороны, мы будем решительно противостоять российской агрессии и другим действиям, которые пытаются подорвать наш альянс, и я думаю, что этот подход соответствует позиции НАТО", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Если дипломат Блинкен хотя бы минимально осторожничает в формулировках, то американские генералы иногда говорят, что думают. Руководитель стратегического командования США Чарльз Ричард даже не отрицает, что в Пентагоне всерьез рассматривают возможность ядерной войны.

"Москва и Пекин в последние годы инвестировали в свои ядерные и стратегические силы, призванные ограничить действия США и обойти нас. Ядерная война с Россией или Китаем стала "вполне реальной возможностью", и США должны срочно адаптироваться, чтобы противостоять угрозе", - заявил командующий Стратегическим командованием США Чарльз Ричард.

Помочь адаптироваться американским военным должна будет в том числе и специальная онлайн-игра. Пентагон работает над изданием для высшего военного руководства, в котором будет смоделирован конфликт с Россией и Китаем. Выражаясь языком геймеров, "катка" с участием офицеров запланирована на это лето. Впрочем, американское минобороны не жалеет денег и на поддержку массовых компьютерных игр. Особенно тех, где бравые солдаты армии США противостоят, то есть убивают, российских военных.

"Пентагон давно работает с игровой индустрией. Были даже определенные вложения в проекты, которые занимались прославлением армии США. Для молодежи – это способ молодых людей завербовать в армию, рекрутинговая кампания, плюс формирование позитивного имиджа армии в молодежной среде", - сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

И своеобразное "Окно Овертона". Потому что если методично истреблять русских в компьютерной игре, в какой-то момент может показаться, что это допустимо делать и в реальной жизни. Особенно, если боевую задачу приправить словами о защите демократии и американских интересов. Вот только идеологи такой стратегии не учитывают, что к новым реалиям адаптируется и другая сторона. После безуспешного похода на медведя в 2014 году, сам он не почивал на лаврах, а готовился к возможной встрече. Для правильного ответа на вопрос, чего ждать охотнику с рогатиной, если у медведя есть "Кинжал" и "Булава", не понадобятся ни штабные учения, ни компьютерная симуляция.

Денис Большаков, Павел Ермоленко, Екатерина Симанович и Никита Возчиков, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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