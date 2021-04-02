Европе всё хуже: кто следующий в очереди за российской вакциной

Евросоюз никак не может выйти из сплошного локдауна

В России фактически вдвое снижена предельная цена на "ЭпиВакКорону", с первых чисел апреля в регионы поступит для применения третья российская вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Чумакова. А еще в стране зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса для животных, массовое производство будет запущено тоже в апреле. И это при том, что на данный момент в России официально установлено лишь два факта заражения (и только кошек) - в Тюмени и в Москве.

Продолжается вакцинация населения, в столице теперь можно будет привиться и в центре госуслуг "Мои документы". Иммунологи полагают, что риска серьезной третьей волны и локдауна в России нет, у населения достаточный иммунитет, а прирост заболевших незначителен.

Резкий контраст по сравнению с миром. В Штатах уже четвертая волна, даже массированная вакцинация не помогает, в той же Европе вакцинация идет крайне медленно, полностью привито лишь 4% жителей. Все на карантинах и в локдаунах, вакцин не хватает, от AstraZeneca, которая была вынуждена переименоваться в связи с крайне плохой репутацией, повально отказываются, а "Спутник V" не дают закупать.

Впрочем, самые здравомыслящие уже плюют на запреты. Австрия купит "Спутник V", Венгрия, Сербия и Словакия уже его купили, Италия запустит производство российской вакцины летом, Германия явно следующая.

Если волны коронавируса пока еще поддаются подсчету (в Евросоюзе фиксируют третью), то количество на этом фоне акций протеста в Европе, похоже, уже нет. На этой неделе взбунтовалась Румыния - после объявления правительством новых ограничительных мер, включая комендантский час. Акции прошли в нескольких городах страны. В Бухаресте тысячи человек дошли до штаб-квартиры правительства и потребовали отставки кабинета министров, обвиняя его в подавлении естественных прав и свобод.

"Я хочу иметь возможность выйти на прогулку, пойти и что-нибудь купить, я не хочу становиться преступником только потому, что выхожу на улицу в определенный час. Я забочусь о нашей свободе. Я не хочу, чтобы наша страна становилась авторитарной или тоталитарной", - рассказал местный музыкант Адриан Надин.

Не хотят этого и в других европейских и некогда свободных странах. Но пока желания граждан не совпадают с возможностями властей. В Нидерландах, где комендантский час действует с января, уже десятые выходные подряд проходят протесты. Юбилейную акцию разогнали, как и предыдущие, водометами.

В Германии тоже бунтуют. На этой неделе немцы отметили годовщину со дня первой акции против антиковидных ограничений. Но ничего другого, кроме как стратегии "не пущать", Берлин предложить не может. Отменен жесткий карантин в пасхальную неделю, и на том спасибо. Но в нескольких землях продолжает действовать комендантский час. Посещение магазинов, музеев, парикмахерских без отрицательного теста на коронавирус запрещено. Ангела Меркель пугает четвертой волной пандемии.

"Мы в тяжелой ситуации и должны сломить эту третью волну на последнем отрезке пандемии, пока вакцинация не возымеет эффект, но инструментов сейчас не хватает. У нас новая пандемия. Поэтому мы должны делать то, что мы уже знаем - сокращать контакты, работать удаленно, в крайних случаях ограничивать возможность покидать дом", - такова позиция канцлера.

Португалия и Италия вводят самоизоляцию для прибывающих путешественников. Румыния ужесточает комендантский час. Словения продлевает карантин до 11 апреля. Тотальный локдаун вводит Польша. Самая тяжелая ситуация во Франции, которая ставит антирекорды. 4,5 миллиона инфицированных, больше нет нигде в Европе. Ежесуточный прирост зараженных - 60 тысяч человек. Несколько десятков медиков написали открытое письмо, в котором констатируют: система здравоохранения на грани коллапса, и скоро врачам придется выбирать, кого из пациентов спасать, а кого нет. Париж вводит тотальный карантин по всей стране.

"Правила, действующие в 19-ти департаментах, находящихся под усиленным наблюдением, будут распространены на всю Францию с вечера субботы на четыре недели. Мы все должны быть бдительны, не замыкаться в себе, а максимально ограничивать контакты, встречи и близкое общение с другими людьми. Конкретно это означает, что по всей стране будет введен комендантский час, начиная с 7 часов вечера", - это слова французского президента Эмманюэля Макрона, сказанные в обращении к нации.

В Великобритании, напротив, ослабили антиковидные ограничения. Говорят, вследствие успешной вакцинации, провести которую удалось, по признанию премьера, благодаря капитализму и жадности. Лондон не стал делиться вакциной с континентальной Европой. И, судя по всему, не станет в дальнейшем, опасаясь волны из Франции.

"Внедрение вакцины было очень впечатляющим, и спасибо всем, кто в нем участвовал. Но мы еще не знаем, насколько надежна наша защита перед следующей волной. Мы видим, что происходит с нашими европейскими друзьями. Из опыта мы знаем, что волны приходят к нам с континента с некоторой задержкой", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Жадничает не только Великобритания. Канада запаслась препаратом от Pfizer на четыре вакцинации вперед. Но в прогрессивном демократическом мировом сообществе дружба дружбой, а прививка - врозь. В Европе тем временем не понимают, что делать с уколами от AstraZeneca, которые порой приводят к летальным исходам.

"Несомненно, неудачей является то, что одна из доступных нам вакцин, по-видимому, представляет повышенный риск для определенной возрастной группы. На сегодня был зарегистрирован 31 случай тромбоза вен головного мозга, девять из которых, к сожалению, закончились смертельным исходом", - выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Чтобы хоть как-то спасти репутацию препарата, им привился президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Впрочем, в англо-шведской компании уже переименовали вакцину из AstraZeneca в Vaxzevria. Маркировка и упаковка будут выглядеть иначе. А вот ее содержимое не поменяется. Неудивительно, что в Европе все чаще звучат голоса в защиту российского "Спутника V". Вопрос о его приобретении на этой неделе поднимали и в Европарламенте, и в законодательном органе Швеции. А мэр Ниццы Кристиан Эстрози и вовсе сделал предзаказ нашей прививки.

"Рассчитываю на то, что вакцина пройдет апробацию в Европейском агентстве лекарственных средств в июне. Российской вакциной пользуются уже в полусотне стран, и количество этих стран растет. Я уже сделал предварительный заказ на поставку "Спутника V", - объявил он.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна и Россия находятся на финальной стадии переговоров по поводу поставки "Спутника V". Его коллеге, премьеру Словакии Игорю Матовичу, правда, подобное решение стоило должности. Правящая коалиция оказалась против.

"Я был у власти всего год, но мне кажется, что он продлился десять. Это был самый трудный год для Словакии со времен Второй мировой войны. Я старался работать честно и ответственно с единственной целью - защитить жизнь и здоровье людей", - отметил Матович перед уходом с должности.

На "Спутник V" наконец всерьез обратили свое внимание лидеры Германии и Франции. Теперь они не против использования нашего препарата. Но тогда Меркель и Макрон рискуют оказаться под серьезным прессом. Британская газета Daily Telegraph уже предупредила, что сотрудничество с Россией поставит под удар "остатки морального авторитета ЕС".

Пока же Евросоюз теряет только людей и доверие граждан, вводя запреты, конца и края которым не видно. В России ограничения минимальны. Прививочная кампания идет полным ходом, вакцину получили уже более шести миллионов человек. А "Спутник V" не проявляет побочных эффектов и делает свое дело. "Вы посмотрите, вот они сравнивают с AstraZeneca и Pfizer. AstraZeneca - 62 процента эффективности. Наша - 96", - говорят эксперты.

Уже начал поступать в медучреждения препарат "ЭпиВакКорона". На подходе еще одна вакцина - "КовиВак". Экспертизу проходит "Спутник Лайт", однофазный препарат, который способен вырабатывать иммунитет после одного укола. Это значит, что у врачей будет выбор и они смогут подобрать прививку для каждого индивидуально.

Александр Огородников, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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