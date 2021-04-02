"Жизнь людей ухудшается": украинская оппозиция оценила работу Зеленского

За два года президент не выполнил обещания, заявили в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

За два года своего президентства президент Украины Владимир Зеленский не выполнил практически ни одного своего обещания. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. Ключевые из обещаний лидера - это прекращение военного конфликта на Донбассе и преодоление бедности, отметил Бойко.

"Главные обещания нынешнего президента: восстановление мира в Украине, "конец эпохи бедности", снижение тарифов, создание новых рабочих мест, прекращение трудовой миграции – не выполнены. Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ​​ухудшается", – отметил Бойко в интервью украинскому телеканалу "1+1".

Одной из главных причин кризиса Бойко считает провальную кадровую политику властей. "Недопустимо, когда кандидатуру на должность министра за 20 минут до голосования приводят в зал парламента, и человек абсолютно не готов. И такая кадровая чехарда не прекращается. Отсюда и нынешняя кризисная ситуация в стране", - считает украинский политик. Цитаты из его разговора с журналистами размещены на сайте партии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об эскалации конфликта в Донбассе и обвинил Россию в "игре мускулами".

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