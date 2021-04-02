ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинская армия провела учения на границе с Крымом

15:31
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Саперные подразделения устанавливали минные поля

Украинская армия провела учения на границе с Крымом. В маневрах участвовали инженерно-саперные подразделения ВСУ при поддержке армейской артиллерии и авиации. Отрабатывали установку минных заграждений.
ВСУ снова начали обстреливать Донбасс

Как сообщили в пресс-службе командования украинской Операции Объединенных сил, саперы тренировались в установке взрывных устройств под огнем условного противника. Их поддерживали минометные расчеты, а затем в зону "боевых действий" вошли украинские вертолеты и отработали уничтожение противника на малых высотах.

1 апреля бронетанковые и зенитно-ракетные подразделения ВСУ тренировались в Луганской области. Отрабатывалось отражение атаки противника и нанесение контрудара, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.