Саперные подразделения устанавливали минные поля

Украинская армия провела учения на границе с Крымом. В маневрах участвовали инженерно-саперные подразделения ВСУ при поддержке армейской артиллерии и авиации. Отрабатывали установку минных заграждений.

Как сообщили в пресс-службе командования украинской Операции Объединенных сил, саперы тренировались в установке взрывных устройств под огнем условного противника. Их поддерживали минометные расчеты, а затем в зону "боевых действий" вошли украинские вертолеты и отработали уничтожение противника на малых высотах.

1 апреля бронетанковые и зенитно-ракетные подразделения ВСУ тренировались в Луганской области. Отрабатывалось отражение атаки противника и нанесение контрудара, передает РИА Новости.

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