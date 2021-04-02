В Калининграде офицер спас тонувших детей

Изначально он не собирался афишировать свой поступок

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов рассказал о героическом поступке офицера Балтфлота капитан-лейтенанта Станислава Муратова - проходя мимо питьевых озер в поселке Космодемьянского в Калининграде, тот заметил, что двое игравших на льду мальчиков вдруг провалились в полынью.

"Военнослужащий поспешил на помощь обессиленным ребятам, вытащил их на берег и оказал первую помощь", - приводит слова Мартова РИА "Новости".

Он добавил, что изначально Муратов не собирался афишировать свой поступок (это произошло 13 марта), но к нему домой пришел отец одного из мальчиков, чтобы отблагодарить. В итоге история стала достоянием общественности.

Командование Балтийского флота поощрит Муратова за проявленное мужество.

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