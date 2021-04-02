ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Калининграде офицер спас тонувших детей

15:36
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Изначально он не собирался афишировать свой поступок

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов рассказал о героическом поступке офицера Балтфлота капитан-лейтенанта Станислава Муратова - проходя мимо питьевых озер в поселке Космодемьянского в Калининграде, тот заметил, что двое игравших на льду мальчиков вдруг провалились в полынью.
В Подмосковье школьник спас тонущего ребенка

"Военнослужащий поспешил на помощь обессиленным ребятам, вытащил их на берег и оказал первую помощь", - приводит слова Мартова РИА "Новости".

Он добавил, что изначально Муратов не собирался афишировать свой поступок (это произошло 13 марта), но к нему домой пришел отец одного из мальчиков, чтобы отблагодарить. В итоге история стала достоянием общественности.

Командование Балтийского флота поощрит Муратова за проявленное мужество.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спасательный круг
Спасательный круг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.