Войска США в Европе приведены в максимальную боеготовность

Вашингтон обеспокоен передвижениями российских подразделений

Американские войска в Европе приведены в максимальную степень боеготовности. Европейское командование вооруженных сил США обеспокоено перемещениями российских войск.

Как пишет издание Politico, в числе событий, которые вызвали беспокойство в Вашингтоне - эскалация конфликта на востоке Украины и наращивание Россией военной мощи вдоль границы. Большое впечатление произвело и всплытие трех российских атомных подводных лодок в Арктике.

"Это новая демонстрация силы в Арктическом регионе. Американским вооруженным силам еще предстоит достичь этого уровня", — пишет автор.

В Европейском командовании заявили, что очень внимательно следят за ситуацией. Однако вдаваться в детали не стали, сославшись на требования оперативной безопасности.

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